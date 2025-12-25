26日午前1時17分ごろ、北海道、青森県、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、北海道の函館市、青森県の八戸市、野辺地町、七戸町、六戸町、おいらせ町、五戸町、青森南部町、それに