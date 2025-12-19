フジテレビの動画配信サービス・FODでは、『めざましテレビpresents cinema bird in 奥能登―齊藤工と移動映画館の11年―』を、26日から独占配信している。『めざましテレビpresents cinema bird in 奥能登―齊藤工と移動映画館の11年―』この番組は、劇場体験を届ける移動映画館「cinema bird(シネマバード)」によって、2025年10月4日に石川県奥能登・珠洲市のラポルトすずで開催された「cinema bird in 石川県奥能登」に密着した