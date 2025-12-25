俳優の大泉洋（52歳）が、12月24日に放送された宣伝番組「ラストマンカムバック記念！キャスト勢揃い！嘘を見破れ！大ゲーム祭り」（TBS系）に出演。ナチュラルな嘘をつく松本若菜に対して「松本若菜怖ぇ！」と叫んだ。「映画ラストマン -FIRST LOVE-」「ラストマン−全盲の捜査官−FAKE／TRUTH」の宣伝を兼ねて、福山雅治、大泉洋ら出演者による嘘を見極めるゲームを実施。松本若菜が「共演者の意外な一面」として、「（吉田）羊