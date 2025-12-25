モデル・タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27歳）が、12月24日に放送されたトーク番組「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演。自分より若いタレントが爪痕を残すために頑張っている姿に「優しい目で見られるようになった」と語った。「昔は正しいと思っていたけど今思うと全く間違っていたと思うこと」として、池田美優が「タメ口キャラの若い子を少し引いた目で見ていたけど、私、間違ってました」と思うようになった