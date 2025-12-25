2026年の新年を華やかに彩るSNIDEL（スナイデル）の新年特別アイテムが登場します。1月1日よりオンラインと公式アプリで先行発売され、全国の直営店舗でも順次発売されます。今年の特別アイテムは、花柄レースのラッフルカラーが印象的なニット×スカートセットや、華やかなセーラーカラーニットワンピースなど、着回し力抜群のアイテムが揃っています。新しい年のスタートにぴっ