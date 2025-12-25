プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「連子鯛の塩焼き」 「彩り蒸し野菜」 「焼きおにぎり」 の全3品。 メインは連子鯛の塩焼き！彩りキレイな野菜は蒸して素材のおいしさを味わって。【主菜】連子鯛の塩焼き ふわっとやわらかい連子鯛をシンプルに塩焼きに。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：172Kcal レシピ制作：管理栄養士、料理家杉本 亜希子材料（2人分） 鯛 &