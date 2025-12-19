無印良品では2025年12月26日から26年1月5日（ネットストアは1月6日10時）まで、冬のおすすめアイテムがお得に買える「良いね祭」が開催されます。人気アイテムを特価でゲットできるチャンス期間中は、インナー、アウター、コスメ、お菓子などが期間限定特別価格に。対象商品を一部紹介します。●あったか綿 インナー各種が15％引き「婦人あったか綿Ｕネック八分袖Ｔシャツ」「婦人あったか綿レギンス」は1490円から1266円