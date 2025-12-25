来季17年ぶりにJ1に復帰する千葉が、仙台のDF石尾陸登（24）を獲得することが決定的となった。関係者によると、神戸など複数クラブとの争奪戦を制したという。両サイドバック、センターバック、ウイングバックもこなせる万能タイプ。今季は左サイドバックの主力として活躍した。J2の3位からプレーオフで昇格を決めた千葉はJ1定着に向けて戦力アップが不可欠。両足で精度の高いクロスを供給し、守備にも定評のある石尾に白羽の