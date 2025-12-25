夜空に光のアートを描くドローンショー。国内ナンバーワン企業による世界戦略に迫りました。閉幕を迎えた大阪・関西万博。最終日には、夜空に描かれた「ミャクミャク」が2558万人の来場に感謝を伝えました。この万博期間中に“14万機以上のドローン”が夜空を彩り、ギネス世界記録を樹立したのが、スタートアップ企業「レッドクリフ」です。「レッドクリフ」代表取締役・佐々木孔明さん：年間でドローンを飛行させた数でギネス記録