ボートレース蒲郡の「日本モーターボート選手会会長杯争奪戦」は２５日、４日間の予選が終了。準優進出戦に勝ち上がるベスト２４が決定した。大石真央（２７＝静岡）は３Ｒで５コースからまくり差しハンドルで突き抜けるなど３勝を挙げる活躍で得点率６・１４。女子では唯一、１８位で予選を突破した。２連率４０％の７０号機の舟足は強力で選手間でもたびたび評判に上がっており「乗り心地が甘くてこわごわ乗っているけど、