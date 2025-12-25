ボートレース住之江の「ＢＴＳりんくう開設１３周年記念住之江ファイナル競走」が２５日に開幕した。石川諒（３６＝山口）は初日２Ｒ、６枠で３着とまずまずの滑り出し。ＧＰシリーズ優出機（宮地元輝）の舟足は「バランスが取れてます。伸びも若干、良さそうな感じ。楽しみがあるエンジンですね」と好感触だ。ボクシング経験がある。「高校には部はなかったので近くのジムに通ってアマチュアの試合には出ていました」と明