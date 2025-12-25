先月、岐阜県多治見市の愛岐道路で発生した土砂崩れは、雨水が岩盤の亀裂に入って凍り、亀裂を広げていたことが分かりました。 【写真を見る】愛岐道路の土砂崩れの原因分析「雨水が岩盤の亀裂に入って凍り 亀裂を広げていた」 愛岐道路では、先月30日、山の斜面が崩れ、大量の土砂が道路をふさぎました。きのう現地には、地盤工学を専門とする岐阜大学の沢田和秀教授が入り、次のように原因を分析しました。 岐阜大学 工学部&#