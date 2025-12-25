ドイツ・ベルリンでクリスマスの朝に水泳の愛好家らが寒中水泳を楽しみました。赤いサンタクロースの帽子などをかぶった人々。その体は…皆、水着姿です。ベルリンの湖に集まったのは熱心な水泳愛好家の人々。クリスマス当日の25日の朝、気温はマイナス8度と凍えるような寒さの中で次々と水の中へと入っていきます。ロイター通信によりますと、このグループは9月から4月までの間、毎週日曜日に水泳を楽しんでいて、クリスマスの水