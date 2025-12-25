いつでもどこでも災害への備えを忘れない“旅先防災”とは。2024年の元日に発生した能登半島地震。帰省していた人や旅行していた人も多くいました。皆さんは旅先での防災対策はできていますか？25日からKDDIが開催しているのは、旅先での防災意識をチェックできるイベント「旅先防災案内所」です。例えば避難場所などを知りたいとき、スマホが圏外でも、衛星とつながることで地図を使用することができます。他にも、ライトが付いて