ボートレース尼崎の「日本ＭＢ選手会代表杯争奪歳忘れ第３８回今年もありがとう競走」は２５日、予選２日目が行われた。野田なづき（２５＝佐賀）は４Ｒ、５コースからまくり差して３番手争い。２Ｍ冷静にさばいて単独３番手に浮上も３周２Ｍで森弘行に差されて悔しい４着となった。「森選手に抜かれたのは確認不足。外から来ると思っていたので内からの切り返しに対処できなかった」と肩を落とした。体調を崩し２０２５年