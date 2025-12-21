正月料理の定番・煮しめ。おせちに欠かせない存在ですが、仕込みに時間がかかるイメージも……。そこで、具材はあえて4つに厳選。フライパンでガッと煮ふくめれば、短時間でもしっかり味がなじみます。思わず「20分でここまで？」と声が出る満足感。飾り切りの野菜をトッピングすれば、華やかさも添えてくれます。『フライパン煮しめ』のレシピ材料（4人分）鶏もも肉（から揚げ用）……300gれんこん（大）……1節（約250g）ごぼう