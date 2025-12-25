VTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の剣持刀也が25日、VTuberのピーナッツくんとのコラボ配信『刀ピークリスマス2025』を生配信した。【動画】12分にわたる超大作「刀ピークリスマスのテーマソング2025」途中から今年で終了を示唆するようなワードも。恒例のピーナッツくんの楽曲「刀ピークリスマスのテーマソング2025」もエモい仕上がりとなった。歌詞では「ありが刀ピー、さよならピー刀」という不穏なワ