アメリカ国防総省が公表した中国の軍事動向に関する年次報告書について、中国国防省の報道官は「中国の国防政策を悪意をもって歪曲している」と反発し、「強烈な不満と断固たる反対」を表明しました。アメリカ国防総省が23日に発表した報告書では、中国が台湾侵攻を可能とする軍事力の整備を「進展させ続けている」としたうえで、「2027年末までに台湾をめぐる戦争に勝利できる能力を獲得できるとの見通しをもっている」と分析して