新たな宮内庁長官が記者会見で抱負を述べました。宮内庁黒田武一郎 長官「極めて責任の重い仕事に就いて、微力ですけれども、努力を尽くしてまいりたいと思います」黒田武一郎氏（65）は総務省事務次官や宮内庁次長などを歴任し、24日付で長官に就任。会見では、▼宮内庁が持つ施設の管理や、▼適切な情報発信について議論を進めると明らかにしました。また、2019年から宮内庁のトップとして令和の皇室を支えた西村泰彦前長