ボートレース徳山の「ＢＴＳ田布施開設９周年記念スポーツニッポン杯争奪戦」は２５日、予選２日目が行われた。枝尾賢（４３＝福岡）は初日２、１着も２日目５、６コースから５着２本。前半は３着争いも展開が悪く着を落とし、後半はコースが遠かった。「前半の接触でペラが開いていた。伸びはたぶんいいけど、出足になってなかった。合えば乗り心地含めて伸び寄りでいい足」と巻き返しは十分に可能だ。Ｇ?２Ｖの実力者が通