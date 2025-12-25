東京・赤坂の個室サウナの火事で死亡した夫婦が、柄杓（ひしゃく）でドアをこじ開けようとしたとみられることが分かりました。赤坂の個室サウナ「SAUNA TIGER」で12月15日、美容室経営の松田政也さん（36）と妻の陽子さん（37）が死亡した火事で、警視庁は関連会社の事務所などを家宅捜索しました。その後の捜査でサウナ室から壊れた柄杓が見つかったほか、ドアのへりなどに複数の傷があることが分かりました。松田さんらが柄杓で