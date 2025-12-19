KDDIは、5G SA（Standalone）において、低遅延などの通信品質を担保するネットワーク技術であるL4S（Low Latency, Low Loss, and Scalable Throughput、Lが頭文字の単語が4つ続くので「L4」）を国内で初めて一部エリアに導入しました。また、ソフトバンクなど3社は商用5G SAネットワークでL4Sを含む機能のフィールドトライアルを実施しました。 5G SAにおいては、このように通信品質を担保するさまざま