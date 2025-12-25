【「キャッツ・アイ」 来生 瞳】 12月26日ごろ 発売 価格：6,490円 ハセガワは、レジンキット「『キャッツ・アイ』 来生 瞳」を12月26日ごろに発売する。価格は6,490円。 本商品は、新作アニメ「キャッツ・アイ」より、来生 瞳がキャッツスーツ姿でレジンキット化したもの。 原型製作はあらけん氏が担当しており、瞳デカールが付属する。 (C)北条司