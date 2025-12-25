気象台は、午前0時18分に、波浪警報を浜田市、益田市、大田市、江津市に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】島根県・浜田市、益田市、大田市、江津市に発表 26日00:18時点東部、隠岐では26日昼前まで、西部では26日朝から26日昼前まで、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松江市□波浪警報26日昼前にかけて警戒予想最大波高6m■浜田市□波浪警報【発表】26日朝から26日昼前にかけて警戒