25日、横浜市鶴見区の交差点で、歩行者が乗用車にはねられ、死亡しました。乗用車はそのまま逃走し、警察はひき逃げ事件として行方を追っています。警察によりますと、25日の午前6時前、横浜市鶴見区の交差点で横断歩道を歩いて渡っていた、近くに住む30代女性が右から走ってきた乗用車にひかれました。女性は全身を強く打ち、意識不明の重体で病院に運ばれましたが、その後、死亡しました。警察によりますと、目撃者の証言などか