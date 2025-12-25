25日、新潟市の中心部にあるマンションの10階で火事がありました。1人が病院に搬送されています。火事があったのは新潟市中央区にあるマンションの10階です。警察や消防によりますと25日午後6時すぎ、「布団が燃えている」と119番通報がありました。火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、10階にある一室を焼き70代の女性1人がのどの痛みを訴えて病院に搬送されています。火元の部屋には当時、住人の男性1人がいましたが逃