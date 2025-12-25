25日午後、福岡県北九州市のJR小倉駅に停車していた特急列車の車内でモバイルバッテリーから煙が出ました。けが人はいませんでしたが、ダイヤが乱れました。25日午後4時40分ごろ、北九州市のJR小倉駅に停車していた大分発博多行きの特急ソニックの車内で、モバイルバッテリーから煙が出ました。小倉駅には消防車12台が出動するなどして火災に備えましたが、モバイルバッテリーは関係者によってホームに移され、煙はすぐに消し止め