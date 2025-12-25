気象台は、午前0時10分に、暴風雪警報を舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】京都府・舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町に発表 26日00:10時点北部では、26日明け方まで暴風雪に、26日夕方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■舞鶴市□暴風雪警報【発表】26日明け方にかけて警戒風向北・陸上最大風速20m/s・海上最大風速25m/s□波浪警報26日