高市首相は講演で、2026年の早い時期にアメリカを訪問し、トランプ大統領と会談する方向で調整していると明らかにしました。高市首相：できるだけ早期にお目にかかりたいなということで今、調整をしている。来年の割と早い時期かなと想像はしている。一方、自民党は2026年の通常国会を1月23日に召集するとの政府の方針を野党側に伝えました。