Ｊ１のＦＣ東京が来季の新戦力として、スコットランド・プレミアリーグのセルティックに所属するＤＦ稲村隼翔（２３）を期限付き移籍で、Ｊ２に降格した新潟のＤＦ橋本健人（２６）を完全移籍で獲得することが２５日までに複数の関係者の話で分かった。いずれも交渉は大筋合意に達しており、橋本については一両日中にも正式発表される見通し。稲村は東京都出身でＦＣ東京の下部組織から群馬・前橋育英高を経て、東洋大在学中の