【モデルプレス＝2025/12/26】嵐の櫻井翔と相葉雅紀が出演するセブン‐イレブンの新テレビCM「温めますか」篇が、12月26日より放送開始される。【写真】STARTO国民的アイドル2人、見つめ合い仲良く談笑する姿◆櫻井翔＆相葉雅紀、天海祐希オーナー店舗でアルバイト本シリーズは、宇宙人の2人がアルバイトという思いがけない形で地球に溶け込み、日常の中で同社の商品と出会っていく様子をドラマ仕立てで描いている。櫻井、相葉演じ