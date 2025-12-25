2003（平成15）年12月26日、プロ野球選手会や日本高野連などが主催した初のシンポジウム「夢の向こうに」が大阪国際会議場で開かれ、プロによる高校生の直接指導が実現した。パネリストの井川慶投手（阪神、右から2人目）ら6球団11選手がステージ上で実演。その後も定期的に行われ、全都道府県で開催された。