【「ケツバトラー」3巻】 12月26日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「ケツバトラー」の3巻を12月26日に発売する。価格は770円。 本作はお尻に刀を挟んで戦う“ケツバトラー”の活躍をめぐる真剣（シリアス）バトルマンガ。「週刊コロコロコミック」で連載が行なわれている。 3巻では記憶喪尻（きおくそうしつ）になったデンスケが