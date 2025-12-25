【「運命の巻戻士」11巻】 12月26日 発売 価格：638円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「運命の巻戻士」の11巻を12月26日に発売する。価格は638円。 本作は時を巻き戻して人々を救う“巻戻士”の活躍を描いたループものマンガ。「コロコロコミック」史上初めて12号連続アンケート1位を獲得した作品で、ボンズフィルム制作によってTVアニメ化されることも決定して