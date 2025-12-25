FC東京が、新潟のDF橋本健人（26）を完全移籍で獲得することが25日、決定的となった。複数の関係者によると、近日中にも正式発表される見込みという。正確なキックを武器とする左利きの左サイドバックで、横浜FCのアカデミーから慶大に進学し、20年にJ2山口入り。新潟には横浜FC、徳島を経て昨夏から加入。FC東京では山口時代の同僚MF高、新潟時代の指揮官だった松橋監督と再び共闘することになる。今夏まで新潟で共にプレー