サッポロホールディングス（HD）は24日、恵比寿ガーデンプレイス（東京都渋谷区）、サッポロファクトリー（札幌市中央区）などを開発、運営する完全子会社のサッポロ不動産開発を、米国とアジアを拠点に活動する2投資ファンドに売却することを決めた。サッポロHDは傘下のサッポロビールを吸収合併し、「サッポロビール」に商号変更、酒類事業に集中する。