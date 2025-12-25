■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）12/22、NYダウ＋227ドル高、48,362ドル2）12/23、NYダウ＋79ドル高、48,442ドル3）12/24、NYダウ＋288ドル高、48,731ドル【前回は】相場展望12月22日号米国株: 1月利下げ観測強まる、クリスマス・損益通算の売り圧力に注意中国株: 上海総合指数は当局により監督管理、「国家隊」の買い支えも日本株: 相場は底堅く、「W型」で推移継続か●2．米国株：年末特有の株高要因と、