ＦＣ東京がスコットランド１部セルティック所属のＤＦ稲村隼翔（はやと、２３）を期限付き移籍で獲得することが２５日、決定的になった。期間は来年６月まで。稲村は１８２センチの長身センターバックで、左足のロングキックが持ち味だ。中学時代にＦＣ東京の下部組織に在籍。前橋育英高に進学し、東洋大在学中に特別指定選手として新潟で現ＦＣ東京・松橋力蔵監督の下でプレーした。２５年は新潟で１６試合に出場し、７月にセル