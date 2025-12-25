来季Ｊ２の横浜ＦＣが、千葉からＭＦ横山暁之（あきゆき、２８）を獲得することが２５日、分かった。攻撃的なポジションで決定的な仕事を見せるアタッカーは、２１年から３シーズン所属した藤枝では、横浜ＦＣの新監督に就任する須藤大輔監督（４８）のもとでプレー。志向する攻撃的なサッカーで躍動し、Ｊ３だった２２年には自己最多１３得点をマークしてＪ２昇格に貢献した。２４年から千葉に加入し、「１０番」を背負った今