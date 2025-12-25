出産費用の無償化や市販薬と効能などが似た「OTC類似薬」の追加負担などをまとめた医療保険制度の改革案について、大筋で了承されました。出産費用は現在、「出産育児一時金（50万円）」が支給されていて、「正常分娩」では保険診療の対象外となり、物価高を理由に費用は上昇しています。厚生労働省の審議会は25日、「一時金」に代えて出産費用を全国一律にした上で、公的医療保険で全額まかなう案を大筋で了承しました。また、全