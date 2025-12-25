赤城乳業は、2026年3月1日出荷分から、スティックタイプの「ガリガリ君」シリーズについて、希望小売価格（税別）を現行の80円から90円に引き上げる。物流費や原材料・資材価格の高騰に加え、人件費やエネルギーコストの上昇を受けた措置。ガリガリ君は1981年の発売当初、税別50円で販売を開始。その後1991年に60円、2016年に70円、2024年に80円へと段階的に改定してきた。同社は「今後も企業努力による合理化・効率化を進め