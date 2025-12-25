日本テレビ系バラエティー番組「ぐるぐるナインティナイン」の4時間スペシャルが25日、放送された。人気企画「ゴチ26」で、小芝風花（28）高橋文哉（24）ナインティナイン矢部浩之（54）が“クビ”となった。この日まで放送開始時まで“クビ”圏内だった元乃木坂46白石麻衣（33）は展開に恵まれ、“奇跡的”に残留を果たした。この日は1年間通して戦ってきた最終戦の模様が放送され、終盤のみ生放送でクビメンバーを発表。クビ人数