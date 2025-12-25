レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のRIZINガールなどで活躍するモデル花乃衣美優（25）が25日、自身のインスタグラムを更新。バニーガール衣装ショットを投稿した。胸元を大胆に露出した赤いチェック柄のバニーガールショットを公開し、「メリークリスマスみんな何した〜？？」と問いかけた。脇腹の部分が網状になった奇抜なデザインで、白のニーハイソックスを履き“絶対領域”も披露した。また、別の投稿では大好