メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県内の児童福祉施設などで暮らす子どもたちのために、愛知県内の企業が寄付を行いました。 寄付をしたのは、ＮＴＰホールディングスなど愛知県内のＮＴＰグループ14社です。 ＮＴＰグループによる寄付は2025年で64回目で、25日にあった贈呈式では、ＮＴＰホールディングスの小栗一朗社長から愛知県の大村知事に目録が手渡され、大村知事から感謝状が贈られま