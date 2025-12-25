韓国発パーソナルヘアケアブランド「UNOVE」から、新年の始まりにふさわしい初売りセールのお知らせです。「羨望の柔らかさと香りで“私”を解き放つ」をコンセプトに、日々のヘアケアを特別な時間へと導くUNOVE。今回の初売りでは、人気アイテムを贅沢に詰め込んだ福袋や、購入金額に応じたクーポン・数量限定ノベルティなど、見逃せない企画が勢ぞろい。新しい一年を、髪から心地よくスタートしてみませ