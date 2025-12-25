来年1月の電気料金とガス料金は、政府の補助金の影響などから全てのエリアで値下がりします。【映像】電気料金は全国で1028円から1175円値下がり大手電力会社10社が発表した来年1月使用分の電気料金は、政府の補助金が始まることから全国で1028円から1175円値下がりします。平均的な家庭の使用料金は、東京電力では前の月から1170円下がり7464円となります。都市ガスも、大手4社すべてで419円から548円値下がりします。東