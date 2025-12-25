12月25日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、緊迫するベネズエラ情勢について取り上げた。 麻薬密輸船への攻撃を繰り返すアメリカと、ベネズエラの対立が深まっている。アメリカは近隣の親米国との軍事的な協力を強化しつつある。ベネズエラからほんの10kmしか離れていない島国「トリニダード・トバゴ」には、アメリカ軍の対空レーダーが設置された。市民は紛争の飛び火に怯えており、