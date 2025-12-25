ÃöÀ¥Ä¾¼ù»²±¡µÄ°÷¡Ê79¡Ë¤¬25Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£1983Ç¯¡Ê¾¼58¡Ë¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¼«¿È¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢ÀÐ°æÍµÌé´ÆÆÄ¡Ê42¡Ë¤¬µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡¦±é½Ð¤·¡¢8·î¤ËNHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Á¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡Á¡×¤ËÂÐ¤·¡¢·àÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¼Âºß¤ÎÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê½éÂå½êÄ¹¤ÎÂ¹¤¬¡¢ÁÄÉã¤ÎÌ¾ÍÀ¤¬ÔÌÂ»¡Ê¤­¤½¤ó¡Ë¤µ¤ì¤¿¤ÈNHK¤äÀ©ºî²ñ¼Ò¤òÄóÁÊ¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏËÜ½ñ¤ò¸¶°Æ¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È