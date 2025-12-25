メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊田市で、バイクでパトロール中の警察官を車ではね、けがをさせたにもかかわらず逃走したとして、73歳の男が逮捕されました。 ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、日進市のパート、川畑茂容疑者(73)です。 警察によりますと、川畑容疑者は25日午前5時ごろ、豊田市天王町の県道で乗用車を運転中、バイクでパトロールをしていた豊田警察署地域課の男性巡査(25)を