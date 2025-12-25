メ～テレ（名古屋テレビ） 11月、岐阜県多治見市の県道で起きた土砂崩れについて、専門家による調査の結果、岩盤にあった亀裂が広がっていったことが原因と分かりました。 愛知県と岐阜県を結ぶ県道15号で11月30日、土砂崩れが発生し、岩などが道路を塞ぎました。 25日は専門家による2回目の現地調査が行われ、岩盤にできた複数の亀裂に雨水などが入り込み、亀裂が広がっていったことが、土砂崩れの原因と分かりまし